Accord Lens-Brondby pour la révélation Mathias Kvistgaarden !

Will Still parti de Lens, le club artésien a ainsi misé sur Pierre Sage comme nouvel entraîneur. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais a repris l’entraînement avec ses joueurs et prépare déjà la saison prochaine. Alors que la saison passée, Lens avait déçu sur le plan offensif avec 42 buts inscrits en 34 matches et seulement la 12e attaque du championnat, le recrutement d’attaquants est dans les petits papiers de la direction.

Au poste de numéro 9, la formation artésienne aurait ainsi coché le nom de Mathias Kvistgaarden (23 ans) qui évolue du côté de Brondby. Formé au sein du club basé à Copenhague, le natif de Birkerød a remporté le championnat danois en 2021. La saison dernière, il a franchi un sacré cap puisqu’il a inscrit 23 buts et délivré 7 offrandes en 38 rencontres pour son exercice le plus accompli.

Lens mise gros sur Mathias Kvistgaarden

Des prestations qui lui ont d’ailleurs valu de débuter en sélection contre l’Irlande du Nord le 7 juin dernier avant d’enchaîner avec l’Euro U21 avec une défaite en quart de finale contre la France. Buteur rapide et technique capable d’évoluer sur les ailes, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2027 se distingue aussi par un certain sens créatif. Une palette intéressante qui a séduit le RC Lens.

Selon nos informations, les Lensois, qui suivent le profil de ce joueur depuis un bon moment, ont déjà trouvé un accord avec Brondby pour Mathias Kvistgaarden. Reste désormais à trouver un accord avec le joueur qui hésite aujourd’hui avec un club de Championship lui aussi fortement intéressé à l’idée de recruter ce grand talent scandinave dont le profil et les qualités risquent d’emballer le public du Stade Bollaert.