OL : une reprise rythmée mais dans l’incertitude

Ce lundi, c’était la rentrée pour les joueurs de l’Olympique Lyonnais. Sans Alexandre Lacazette (Neom) et Nicolas Tagliafico qui ont quitté le club libre le 30 juin, ni Rayan Cherki (Manchester City) et Thiago Almada (fin de prêt); ils étaient 29 à retrouver le Groupama OL Training Center. Après des tests médicaux ce matin, ils étaient 26, dont 4 gardiens, à sortir sur le terrain sur les coups de 17 heures. Ernest Nuamah (blessé) et Jordan Veretout (raisons personnelles) n’ont pas pris part à la séance, tout comme Orel Mangala qui est en phase de réathlétisation et qu’on a vu faire un footing avec les préparateurs physiques. Pour le reste du groupe, qui ne sait toujours pas s’il jouera en Ligue 1 ou en Ligue 2 cette saison; la séance a débuté sous les gouttes par un échauffement à base de courses.

Ensuite, les Lyonnais, dont Corentin Tolisso affûté, Georges Mikautadze ou encore Malick Fofana, ont participé à un exercice en mouvement avec le ballon avec le moins de touches de balle possible. Le tout sous le regard de Paulo Fonseca, qu’on a entendu donner de la voix en français et en anglais. De leur côté, les gardiens, dont Lucas Perri, ont travaillé leur jeu au pied puis les mains. Le groupe s’est ensuite retrouvé pour de petites oppositions rythmées où on a pu voir les cadres mais aussi de nombreux jeunes du club. Après une bonne trentaine de minutes, la séance, ouverte aux médias, s’est poursuivie à huis clos. L’OL enchaînera dans quelques jours avec un premier match amical à huis clos face à Villefranche le 19 juillet, puis un autre face à Molenbeek le 23 du mois à Décines. Ensuite, les Gones défieront Hambourg le 26 juillet en Allemagne. Entre-temps, ils en sauront plus sur la situation du club.