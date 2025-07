Les nouveaux plans de Textor après son retrait de l’OL

Il y a quelques jours, devant le Groupama Stadium, des milliers de supporters ont manifesté pour réclamer le départ de John Textor, après la rétrogradation administrative du club en Ligue 2 prononcée par la DNCG. Suite à cette agitation, le président d’alors, John Textor a finalement annoncé son retrait au profit de la présidente de l’OL Lyonnes, Michele Kang. Rappelons que pour espérer rester en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais doit injecter 100 millions d’euros d’ici jeudi et garantir 100 millions supplémentaires pour la saison prochaine, selon L’Équipe. L’Américain avait aussi indiqué vouloir se recentrer sur les clubs où il bénéficie de plus de liberté, notamment Botafogo. Mais aujourd’hui, le quotidien britannique The Guardian révèle que John Textor nourrit toujours des projets en Europe.

D’après le journal, John Textor aurait plusieurs clubs potentiels dans son viseur. Sheffield Wednesday, interdit de recruter jusqu’en janvier 2027 à cause de retards répétés dans le paiement des salaires, pourrait devenir une cible. Cependant, le propriétaire actuel, Dejphon Chansiri, demanderait plus de 150 millions de livres pour céder le club de Championship. Par ailleurs, Textor a déjà engagé des discussions avec Gino Pozzo, le propriétaire de Watford, au sujet d’un éventuel investissement à Vicarage Road. Ce n’est, d’ailleurs, pas la première fois que John Textor s’intéresse à Watford.

Des relations étroites en Premier League

Déjà évoqué il y a quelques mois, le club anglais figure de nouveau sur les radars du patron d’Eagle Football. Séduit par le modèle multi-clubs des propriétaires actuels, les Pozzo, qui détiennent aussi l’Udinese, Textor aurait même entamé des discussions préliminaires, en s’appuyant sur les fonds issus de la vente attendue de ses parts à Crystal Palace. Les Pozzo auraient fixé le prix du club entre 180 et 210 millions d’euros.

Le Guardian souligne également que, malgré les difficultés rencontrées par John Textor à Crystal Palace, notamment avec le président Steve Parish et les copropriétaires Josh Harris et David Blitzer, il continue de maintenir des relations étroites avec des acteurs clés de Premier League comme Evangelos Marinakis, propriétaire de Nottingham Forest, qui pourrait être qualifié pour l’Europa League si l’UEFA sanctionne Palace.

Récemment, Textor a quitté son poste au conseil d’administration de Palace, et son rôle futur reste incertain, surtout à l’approche de l’appel devant le Tribunal arbitral du sport. Malgré sa participation majoritaire, il n’a pas réussi à faire entrer Palace dans le réseau multiclubs d’Eagle Football ni à prendre le contrôle total du club. Les affaires européennes de John Textor semblent donc loin d’être terminées.