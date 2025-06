Le nouveau casse-tête qui plombe John Textor

John Textor est décidément dans tous les coups. Et pas que les bons. En France, il est marqué à la culotte par la Ligue de Football Professionnel et par la DNCG, qui scrute de près ce qu’il fait à l’Olympique Lyonnais. La Fédération Française de Football a aussi demandé des comptes à l’homme d’affaires américain. En effet, il y a quelques semaines, l’instance dirigeante du football français avait retiré à l’OL sa licence UEFA, lui permettant de participer aux compétitions européennes. Mais le 23 mai dernier, Textor, qui avait présenté le business model des Gones devant la FFF, avait réussi à obtenir la validation de cette fameuse licence.

Celle qui lui permettra de jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Mais cette qualification lyonnaise a entraîné un autre problème pour l’Américain, qui est actionnaire majoritaire de l’OL. En effet, Crystal Palace, dont il détient 45 % des parts, va aussi participer à la C3. Grâce à leur succès en FA Cup face à Manchester City (1-0), les Eagles joueront cette compétition en 2025-26. Enfin, ce n’est pas encore sûr. Le Daily Mail explique ce mardi que l’écurie de Premier League risque de perdre sa place en Ligue Europa en raison des règles sur la multipropriété des clubs.

Textor et Crystal Palace doivent convaincre l’UEFA

Crystal Palace a donc rendez-vous ce mardi au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse) afin de plaider sa cause. Les Londoniens veulent notamment axer leur défense sur le fait que John Textor, qui souhaite vendre ses parts, n’a aucune influence directe sur la gestion des Eagles. L’écurie anglaise souhaite aussi s’appuyer sur ce que Sir Jim Ratcliffe a fait, puisqu’il a connu des soucis similaires avec Manchester United et l’OGC Nice. « Tout est une question d’influence et de positions au sein du conseil d’administration et ce genre de choses. Il y a des nuances de gris, pas de noir et de blanc», avait expliqué le boss d’Ineos.

Il avait insisté sur la façon de gérer distinctement ses deux clubs. Ce qui avait convaincu l’UEFA, qui avait expliqué : «personne n’est désormais impliqué simultanément, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, dans la gestion, l’administration et/ou la performance sportive des deux clubs.» Le Daily Mail assure que tout cela donne de l’espoir à Crystal Palace. Même si l’un des actionnaires de Crystal Palace, David Blitzer a également des billes à Brøndby (18 %), cela impacterait moins le club anglais car l’écurie danoise disputera le tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence. Ce qui est sûr, c’est que les Eagles vont devoir mettre les bouchées doubles pour convaincre l’UEFA, qui a déjà eu de tels cas à régler.