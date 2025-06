L’OM, l’OL et le LOSC à la bagarre pour Mitchel Bakker

Mitchel Bakker n’a peut-être pas fait ses adieux au LOSC le 17 mai dernier. Resté sur le banc ce soir-là lors de la réception de Brest, le Néerlandais a laissé des Dogues conclure à une bonne 5e place de Ligue 1, synonyme de qualification en Ligue Europa. Le joueur de 24 ans n’était que prêté par l’Atalanta Bergame cette saison, où il reste sous contrat jusqu’en 2027. Mais en attendant de connaître l’identité de son futur coach après le départ de Gasperini, la Dea ne compte pas sur Bakker.

La suite après cette publicité

Elle espère lui trouver une porte de sortie, qui pourrait être Lille. Pas toujours titulaire (37 apparitions toutes compétitions confondues, 4 buts et 3 passes décisives), le gaucher a néanmoins rendu de bons services dans la rotation de Bruno Genesio. Sa polyvalence est un atout. Le technicien l’a aligné comme latéral gauche, parfois milieu gauche et même ailier droit. Il connaît bien la Ligue 1 et possède désormais une certaine expérience des joutes continentales.

L’OM et le LOSC en sérieux candidats

D’après les informations de De Telegraaf, les Dogues sont en piste pour s’offrir les services de l’international espoir oranje de manière définitive. Si le club d’Olivier Létang a un léger avantage en raison de cette saison passée, il fait face à une solide concurrence dans ce dossier puisque l’OM et l’OL ont également coché son nom. Pour les Gones, qui vont perdre Tagliafico, la donne est simple. Ils n’ont actuellement pas vraiment les moyens de recruter en raison des sanctions qui pèsent au-dessus de leur tête.

La suite après cette publicité

En ce qui concerne l’écurie phocéenne en revanche, la piste apparaît comme bien plus crédible. Arrivé cet hiver en provenance du RB Salzbourg, Amar Dedic n’a pas vraiment convaincu lors de ses 10 apparitions (1 passe décisive). Il n’a pas réellement inquiété Quentin Merlin dans la hiérarchie au poste et son nom est d’ores et déjà cité pour un éventuel départ. Pour le remplacer, l’OM pense donc à Mitchel Bakker, dont la particularité est d’avoir été révélé au PSG sous la direction de Thomas Tuchel.