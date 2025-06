Real Madrid : Dani Carvajal lâche un gros indice sur son avenir

Revenu au Real Madrid en 2013 après une saison au Bayer Leverkusen, Dani Carvajal est devenu une légende de la Maison Blanche. Vainqueur de six Ligues des Champions avec les Madrilènes, le latéral est un titulaire indiscutable dans le couloir droit de la défense. Mais à 33 ans, l’Espagnol sait que la fin de son règne approche, et que son histoire avec le Bernabéu ne sera pas éternelle. Et l’intéressé semble avoir une préférence pour un futur départ.

Dans un entretien accordé à la FIFA, Carvajal a expliqué que lorsqu’il quittera le Real Madrid, il souhaite évoluer dans un club qui n’est pas européen. Et la MLS semble lui plaire : «il est clair que le jour où je ne serai plus au Real Madrid, le jour où nous déciderons ensemble de ne pas continuer, j’aimerais essayer un autre championnat qui n’est pas en Europe, et la MLS est l’une des candidates». Une destination qui pourrait être la sienne l’été prochain, alors que son contrat actuel court jusqu’en juin 2026.