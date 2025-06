La provocation de Lamine Yamal avant Espagne-France

On le sait désormais, Lamine Yamal est un joueur qui adore s’amuser sur les réseaux sociaux avant les matches importants. Le crack de 17 ans, auteur d’une saison XXL avec le FC Barcelone, a souvent fait parler de lui cette saison avec les matches face au Real Madrid et les rencontres de Ligue des Champions. L’international espagnol utilisait son compte Instagram et les storys pour faire passer des messages.

La suite après cette publicité

Avant le choc face à l’équipe de France ce jeudi, il a récidivé. Alors qu’il a annoncé, en conférence de presse, que pour lui le Ballon d’Or se jouerait sur cette rencontre (avec Ousmane Dembélé), il a publié une story ce mercredi soir qui devrait faire parler. L’attaquant du Barça a publié une photo de son sublime but face à la France lors du dernier Euro. Un arrêt sur image de sa frappe en pleine lucarne sur un son de Bad Bunny : Nadie Sabe (personne ne sait). Un post qui a de quoi faire réagir sur les réseaux sociaux. La rencontre de ce jeudi sera palpitante à suivre.