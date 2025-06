Un ancien joueur de l’OM va retrouver l’Europe

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2021 et 2023, sans grand succès, Gerson a retrouvé la santé du côté de Flamengo. Titulaire indiscutable avec le club brésilien, il a même retrouvé la Selecao pour les qualifications de la Coupe du monde 2026. De quoi attirer l’oeil des recruteurs européens. Selon Globo, le Zenit a de nouveau manifesté son intérêt pour Gerson et prévoit un nouveau transfert pour le capitaine de Flamengo après la réouverture du mercato en Russie le 20 juin.

Le Zenit envisage même de payer la clause libératoire de Gerson, actuellement de 25 millions d’euros. Si cela se produit et que le milieu de terrain accepte l’offre salariale des Russes, les dirigeants rouge et noir ne pourront rien faire pour le conserver. Après une première approche non concluante en février, le Zenit espère bien profiter de la baisse de la clause libératoire de Gerson après sa prolongation de contrat pour enfin ramener le milieu brésilien en Russie.