EdF : Kylian Mbappé veut s’habituer à jouer en pointe

Titulaire à la pointe de l’attaque de l’équipe de France depuis l’Euro 2024, Kylian Mbappé manque de plus en plus de réalisme en tant que numéro 9, en témoigne ses 11 matches consécutifs sans marquer dans le jeu sous le maillot Bleu (deux penaltys contre l’Autriche et l’Espagne), série en cours. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l’attaquant du Real Madrid a tenu à nuancer la difficulté que représentait le fait de jouer à la pointe de l’attaque de l’équipe de France.

«Etre 9 en club et en sélection, ce n’est pas pareil. Mais je pense avoir progressé dans certains domaines. Je commence à m’acclimater à ce poste. Dans le foot tout est imprévisible, aujourd’hui je suis dans l’axe. Ce n’est pas encore totalement au point offensivement, il y a du mieux. On peut jouer à 4 offensifs, tout est une question d’animation. Le tout est de trouver le bon équilibre, d’avoir des repères dans notre jeu», raconte le capitaine des Bleus.