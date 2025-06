Liverpool a recruté un jeune gardien prometteur

Le marché des transferts est parti très vite. En raison de la Coupe du monde des clubs, plusieurs équipes se sont déjà activées pour étoffer leur effectif avant la compétition. Une motivation valable pour d’autres clubs qui ne participent pas à la compétition. C’est notamment le cas de Liverpool. Alors que Giorgi Mamardashvili va enfin rejoindre Anfield cet été, un an après son transfert en provenance de Valence, les Reds ont continué de chercher à recruter un nouveau gardien.

Et avec le départ de Caiomhin Kelleher vers Brentford, les dirigeants du club de la Mersey ont réussi à attirer un nouveau gardien ce samedi. En effet, Liverpool a officialisé l’arrivée du jeune Armin Pecsi : «Liverpool a conclu un accord pour signer Armin Pecsi de Puskas Akademia. Le gardien de but de 20 ans a finalisé son transfert vers les Reds après avoir passé une visite médicale et signé un contrat au centre de formation AXA. Pecsi rejoint le Merseyside après une saison réussie dans l’élite hongroise au cours de laquelle il a joué 30 fois pour aider Puskas Akademia à terminer deuxième. Nominé pour le prestigieux prix Golden Boy 2025, le gardien a également remporté cinq sélections pour les U21 de Hongrie à ce jour.»