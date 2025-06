Kylian Mbappé lâche ses vérités sur le sacre du PSG en Ligue des Champions !

«Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serai parti très loin». Ressortie des archives, cette petite phrase de Kylian Mbappé, lancée lors de son aventure dans la capitale française, résonne aujourd’hui avec beaucoup plus de force. Et pour cause. Tombeur de l’Inter Milan (5-0), samedi dernier à l’Allianz Arena, le Paris Saint-Germain - orphelin du Bondynois depuis son départ au Real Madrid - a remporté la première Ligue des Champions de son histoire.

La suite après cette publicité

Un premier sacre historique sur lequel est revenu le néo-Madrilène. «J’étais au Maroc, j’ai regardé le match au Fairmont à Marrakech. Tu veux tous les détails ? Il y avait mon cousin, mes amis, la télé était grande», a tout d’abord plaisanté le capitaine des Bleus avant de féliciter son ancien club pour la performance accomplie. «Plus sérieusement, j’étais content, ils le méritent, ils ont connu tellement de galères, j’ai connu ça aussi, j’ai connu toutes les étapes de la C1 sauf la victoire. C’était la meilleure équipe d’Europe».

Mbappé félicite le PSG et annonce la couleur !

«Je ne me souviens pas d’avoir vu un 5-0. C’est mérité à 100%, ils deviennent l’équipe que tout le monde veut battre», a par ailleurs ajouté le buteur de 26 ans avant de revenir sur sa première saison sous le maillot madrilène (43 buts, 5 passes décisives en 56 matches toutes compétitions confondues). «Une saison blanche ? Tu es sûr ? Qu’est-ce qu’une saison blanche ? Qu’est-ce qu’une saison blanche ? Tu regardes les matchs ? On a gagné deux titres. C’est l’importance des mots. On a loupé des titres importants. Cette année a été enrichissante», s’est alors légèrement emporté le Kyks.

La suite après cette publicité

Un signe de frustration lié au sacre récent des Parisiens ? Une hypothèse que le principal concerné a réfutée. «Est-ce que je suis parti trop tôt ? Non. Mon histoire était terminée, il fallait que ça se termine. Aucune amertume, j’étais arrivé au bout du chemin. J’aurais tout essayé. C’est juste le destin qui fait que ça devait se faire sans moi. Le PSG gagne la Ligue des Champions sans moi, ça ne me touche pas. C’est une bonne chose. Je pense que dans une carrière on a tous des défis. Je suis un peu plus dans l’oeil du cyclone, c’est bien, j’ai toujours aimé être dans ces positions, à moi de travailler. J’ai inversé pas mal de tendances dans ma carrière, on m’a collé beaucoup de choses au dos, et j’ai réussi à les enlever. A moi de travailler».