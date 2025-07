Salifou Soumah file à Malmö !

Arrivé en provenance du Havre à l’été 2023 dans une certaine indifférence en Azerbaidjan du côté du Zira FK, Salifou Soumah quitte le championnat azéri par la grande porte fort de 12 buts et 7 passes décisives en 34 matches de championnat.

Selon nos informations, l’ailier guinéen de 21 ans qui impressionne par son explosivité, la qualité de ses dribbles et son sens du but s’est engagé pour 4 ans et demi avec la formation de Malmö, champion de Suède en titre et qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. Un joli coup estimé à plus d’un million d’euros (+ % à la revente) réalisé au nez et à la barbe de plusieurs clubs de Ligue 1 qui étaient également sur le coup.