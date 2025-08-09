Menu Rechercher
Commenter 7
Officiel Ligue 1

Junya Ito quitte Reims et retourne à Genk

Par Raphaël Raffray
1 min.
Junya Ito @Maxppp

Comme pressenti, Junya Ito (32 ans) fait son retour au KRC Genk. L’ailier japonais, auteur de 4 buts en 33 matchs de Ligue 1 la saison passée avec le Stade de Reims, quitte la Champagne pour retrouver le club belge qu’il avait déjà connu entre 2019 et 2022. Ce transfert, bouclé pour un montant de 5 millions d’euros bonus inclus, marque la fin de son aventure rémoise entamée en 2022.

La suite après cette publicité
Stade de Reims
Après 3️⃣ saisons pleines sous les couleurs Rouge et Blanche, 𝐉𝐮𝐧𝐲𝐚 𝐈𝐭𝐨 quitte le Stade de Reims pour retrouver le KRC Genk.

ありがとうございます Junya
Voir sur X

L’international nippon s’est engagé avec Genk jusqu’en juin 2028. À 32 ans, Ito opte pour un environnement qu’il connaît parfaitement et où il avait brillé, avec l’objectif d’y retrouver son meilleur niveau. Pour Reims, relégué en Ligue 2, cette vente permet d’alléger la masse salariale tout en récupérant une somme non négligeable pour préparer sa reconstruction.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Genk
Japon
Reims
Junya Ito

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Genk Logo Genk
Japon Flag Japon
Reims Logo Reims
Junya Ito Junya Ito
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier