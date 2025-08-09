Junya Ito quitte Reims et retourne à Genk

Comme pressenti, Junya Ito (32 ans) fait son retour au KRC Genk. L’ailier japonais, auteur de 4 buts en 33 matchs de Ligue 1 la saison passée avec le Stade de Reims, quitte la Champagne pour retrouver le club belge qu’il avait déjà connu entre 2019 et 2022. Ce transfert, bouclé pour un montant de 5 millions d’euros bonus inclus, marque la fin de son aventure rémoise entamée en 2022.

La suite après cette publicité

L’international nippon s’est engagé avec Genk jusqu’en juin 2028. À 32 ans, Ito opte pour un environnement qu’il connaît parfaitement et où il avait brillé, avec l’objectif d’y retrouver son meilleur niveau. Pour Reims, relégué en Ligue 2, cette vente permet d’alléger la masse salariale tout en récupérant une somme non négligeable pour préparer sa reconstruction.