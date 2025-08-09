Olivier Giroud envoie déjà un message fort à la Ligue 1

Cette année, la Ligue 1 attire décidément les champions du monde. Entre l’arrivée de Paul Pogba sur le Rocher, celle de Florian Thauvin à Lens, l’arrivée d’Olivier Giroud au LOSC ne détonne pas.Le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France a fait le choix de revenir en Europe après une expérience en MLS aux États-Unis, marquant ainsi son grand retour sur le vieux continent. Treize ans après avoir quitté Montpellier, Giroud s’est rapidement intégré dans l’équipe de Bruno Genesio.

Après un démarrage progressif, notamment lors d’un match amical face au Borussia Dortmund, l’attaquant a commencé à trouver son rythme et à s’imposer comme un élément clé du collectif lillois. Cette montée en puissance s’est confirmée lors du match amical contre Venise, où Giroud a inscrit un doublé qui a grandement contribué à la victoire 3-0 du LOSC. Son premier but est survenu après un service parfait d’Hakon Haraldsson dans la surface de réparation, suivi d’un second but similaire, cette fois sur une offrande précise de Thomas Meunier. Avec son sens du placement, sa capacité à être décisif dans la surface et son expérience internationale, Giroud apporte un réel plus à Lille, marqué par de nombreux départs sur le marché des transferts cet été.

Une implication de champion du monde

L’attaquant français a une nouvelle fois brillé lors du dernier match de préparation de Lille. Ce samedi, les Dogues ont été accrochés 1-1 par West Ham, malgré une entame prometteuse grâce à un but spectaculaire d’Olivier Giroud. Sur une ouverture précise de son capitaine Benjamin André, Giroud a contrôlé le ballon de la poitrine en pivot, avant de conclure d’une frappe acrobatique juste avant la mi-temps (45e). Malgré cet avantage, Lille s’est fait rejoindre en fin de rencontre sur un but de Fülle (87e), laissant le score final à égalité. Mais son placement durant le match, ainsi que son geste technique sur le but, ont également impressionné.

Même si les matchs de préparation sont à relativiser par rapport au niveau réel d’un championnat sur toute une saison, l’implication du champion du monde est de bon augure, d’autant plus qu’un retour en France n’était pas prévu il y a encore quelques mois. « Si vous m’aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais répondu que ce n’était pas le projet de revenir. Le LOSC a coché beaucoup de cases pour moi et pour ma famille. J’espère pouvoir être utile à l’équipe, en étant un leader sur le terrain et en dehors, un lien entre les jeunes et le staff. Je suis aussi excité à l’idée de jouer la Ligue Europa. Lille est un grand club en France », expliquait le joueur à son départ de Los Angeles. Un message fort avant le coup d’envoi de la Ligue 1, et de quoi présager d’une belle saison.