OL-Getafe, les compositions officielles

Dernière rencontre de préparation pour l’Olympique Lyonnais, une semaine avant son entame de championnat à Lens. Après une intersaison plus que mouvementée, les Gones de Paulo Fonseca accueillent les Espagnols de Getafe (coup d’envoi prévu à 19 heures) dans le but de conclure sur une bonne note une campagne de matches amicaux réussie sur le plan comptable (3 victoires, 1 nul et une seule défaite, chez le Bayern Munich samedi dernier). En face se dresse une équipe qui n’a pour l’instant remporté aucun de ses quatre matches de pré-saison (3 nuls, 1 défaite).

Il y a deux changements dans le onze aligné par le Portugais. La défense reste inchangée, alors que Rémy Descamps, dans l’attente de l’arrivée de Dominik Greif, garde sa place dans le but. Sorti après avoir ressenti une gêne à un mollet face aux Allemands, Corentin Tolisso laisse sa place dans l’entrejeu à la recrue Tyler Morton, laquelle effectue sa première sortie sous le maillot lyonnais. Dans le trio devant, Malick Fofana relaie Afonso Moreira. C’est Clinton Mata qui portera le brassard en l’absence du numéro 8.

Les compositions officielles :

OL : Descamps - Kumbedi, Mata (cap.), Niakhaté, Abner - Merah, Tessmann, Morton - Maitland-Niles, Mikautadze, Fofana.

Getafe : Soria - Iglesias, Djené (cap.), Rico - Alex, Milla, Martin, Neyou, Davinchi - Coba, Uche.