Trois clubs de Ligue 1 sur Salifou Soumah

Arrivé en provenance du Havre à l’été 2023, Salifou Soumah casse la baraque cette saison du côté du Zira FK, actuel deuxième du championnat azéri derrière l’intouchable Qarabag. Auteur de 11 buts et 6 passes décisives en 30 matches de championnat, l’ailier guinéen de 21 ans impressionne par son explosivité, la qualité de ses dribbles et son sens du but. Autant d’atouts qui font de lui un joueur déjà très courtisé pour le prochain mercato estival, puisque cela se bouscule pour l’ancien Havrais.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, celui qui est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat azéri est pisté par trois clubs de Ligue 1 de première partie de tableau. En Bulgarie, le Ludogorets Razgrad et le CSKA Sofia suivent aussi ses performances, de même que le Dynamo Kiev, le Spartak Moscou, Fenerbahce, Preston North End en Angleterre ainsi que plusieurs clubs du Golfe. Une aubaine pour le Zira FK qui réclamait 800 000 € cet hiver pour laisser partir son attaquant guinéen. Nul doute que les prix vont grimper…