Adil Rami insulte violemment Lamine Yamal

Dans quelques semaines, nous connaîtrons le vainqueur du Ballon d’Or 2025. De l’avis général, tout devrait se jouer entre Ousmane Dembélé (PSG, France) et Lamine Yamal (FC Barcelone, Espagne). Un joueur qu’Adil Rami ne porte pas vraiment dans son cœur. En live, l’ancien joueur du LOSC et de l’OM a insulté le footballeur qui vient de fêter ses 18 ans.

«Ça fait deux mois, humainement parlant, je ne peux plus me le voir. Comme ça c’est clair. Je m’en bats les couilles les gars. S’il y en a qui sont contents, pas contents, les fans du Barça, les fans de Lamine Yamal…je n’en ai rien à foutre. Je vous dis la vérité. Footballistiquement parlant, rien à dire. Un crack et certainement qu’il prendra des Ballons d’Or, des Coupes d’Europe et tout ce que vous voulez. Humainement parlant, niq.. ta mère. Comme ça c’est clair. La manière dont il a serré la main à Cristiano Ronaldo (lors d’Espagne-Portugal en finale de la Ligue des Nations, nldr), ça m’a aussi énervé. Ça a commencé par ça. D’avoir fait des vidéos derrière où il a parlé sur lui, je n’ai pas aimé. De le voir faire son délire de short baissé, je vous ai appris pourquoi les mecs faisaient ça et d’où ça vient. Je le répète, l’histoire des shorts baissés, ça vient des prisons aux Etats-Unis et au Mexique, c’était celui qui voulait se faire "encu.er". Mais il y a des choses qui m’interpellent. Il fait des soirées et ça en parle déjà de ses soirées. Attends un peu la pu… de ta race. Il arrive, il prend le numéro 10 et il met de gros trucs bling-bling avec de gros diamants. Il se prend pour un Américain. Ça casse les couilles. » L’ancien joueur de 39 ans s’est totalement lâché sur le jeune joueur du Barça.