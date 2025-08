Le match Nice - Benfica disponible uniquement par pay-per-view

Prévu ce mercredi le duel entre l’OGC Nice et Benfica n’a pas trouvé le moindre diffuseur selon L’Équipe. En effet, le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions ne fait pas partie du contrat Ligue des Champions de Canal+ contrairement aux barrages.

Il ne sera possible d’accéder à la rencontre que sur la plateforme digitale solidsport.com pour le tarif de 7,95 euros. Le match retour devrait également être concerné par cette situation. L’an dernier la double confrontation entre Lille et Fenerbahçe avait été retransmise sur les chaînes Twitch et YouTube de RMC Sport ainsi que sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.