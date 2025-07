Suivez la rencontre OL-Molenbeek en live commenté

9e : les Lyonnais prennent leur temps dans la construction et arrivent assez facilement dans les 30 derniers mètres adverses mais cela manque d’idées ensuite.

6e : Molenbeek part en contre avec Maurer qui perfore dans l’axe sur 30 mètres. Il cherche Ziani à sa droite, entrée de surface, mais sa passe est trop profonde et la défense lyonnaise revient.

5e : récupération haute de l’OL qui profite à Chaib à gauche mais son centre est trop profond et ne trouve pas Gonçalves. L’action se poursuit avec Tolisso qui centre fort devant le but depuis la droite mais Gomes Rodriguez, qui surgit au premier poteau, ne peut dévier le ballon.

3e : les Lyonnais sont très impliqués dans ce début de match avec des intentions offensives et un gros pressing à la perte du ballon.

1ère : première offensive de l’OL avec une accélération de Moreira qui trouve Gonçalves qui lance Chaib à gauche. Le latéral gauche lyonnais centre en cloche mais le ballon file derrière le but belge.

C’est parti !

Les Belges donnent le coup d’envoi de cette rencontre amicale. Bon match à toutes et à tous !

10h30 | les joueurs entrent sur le terrain

Le coup d’envoi est imminent pour ce match amical puisque les 22 acteurs entrent sur la pelouse du centre d’entraînement de l’OL.

10h25 | le XI de Molenbeek

Lathouwers - Tibo, Verhaeghe, Keita, Dodeigne - Loune, Dumont - Sapata, Ziani, Maurer - Soelle Soelle

10h20 | OL-Molenbeek, le match des déçus d’Eagle

Les deux clubs appartiennent au groupe Eagle. Si l’OL a frôlé la Ligue 2 récemment, Molenbeek ne va pas mieux et évolue désormais en D2 belge. Les deux équipes n’ont pas été gagnantes depuis l’arrivée d’Eagle à leur tête, tout le contre de Botafogo par exemple.

10h10 | le XI de l’OL avec Afonso Moreira

Paulo Fonseca doit composer sans Mikautadze et Fofana et lance directement sa nouvelle recrue avec Afonso Moreira dans un rôle d’ailier gauche. Il accompagnera une attaque composée de Gonçalves et Gomes Rodriguez. Au milieu, Merah est aligné avec Tessmann et Tolisso. Derrière, Chaib débute à gauche avec Maitland-Niles, Caleta-Car et Niakhaté. Diarra débute dans la cage.

10h00 | Une recrue annoncée pour l’OL

Les Gones ont annoncé, mardi, l’arrivée d’Afonso Moreira en provenance du Sporting Portugal contre deux millions d’euros. L’ailier portugais s’est engagé pour quatre ans avec l’OL mais n’a disputé que onze rencontres professionnelles.

9h50 | Bonjour à toutes et à tous

Bienvenue sur FM pour suivre en DIRECT commenté la rencontre amicale entre l’OL et Molenbeek. Le coup d’envoi sera donné à 10h30 au centre d’entrainement de l’Olympique Lyonnais.