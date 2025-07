L’OL tente le très gros coup Facundo Buonanotte !

Désormais assuré d’évoluer en Ligue 1 cette saison, l’Olympique Lyonnais trace sa route et dessine les contours d’un effectif que Paulo Fonseca espère être le mieux armé pour terminer le plus haut possible en Ligue 1. Et avec la Ligue Europa qui va s’inviter au programme, il va falloir travailler sur un recrutement de qualité tout en veillant à ne pas affaiblir son effectif. Si Alexandre Lacazette et Tiago Almada sont partis et que Jordan Veretout est sur le point de l’imiter, Lyon doit recruter. Et Matthieu Louis-Jean, le responsable du recrutement rhodanien ne ménage pas ses efforts. Désormais libéré de l’omnipotent John Textor qui s’occupait officieusement du mercato de l’OL, MLJ peut désormais faire parler son expérience et jouer des réseaux pour tenter des coups audacieux.

La suite après cette publicité

Après avoir recruté le méconnu ailier portugais Afonso Moreira et être en passe d’accueillir le prometteur défenseur central néerlandais Ruben Kluivert, Lyon tente sa chance dans le dossier Facundo Buonanotte comme l’a révélé Fabrizio Romano. Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Si ce nom ne vous dit rien, ce milieu offensif technique et grand dribbleur est considéré comme un crack depuis son plus jeune âge. Recruté pour 6 M€ par Brighton alors qu’il n’avait que 18 ans, l’international argentin (2 sélections) cumule déjà 9 buts et 4 passes décisives en 71 matches de Premier League à seulement 20 ans.

La suite après cette publicité

L’OL va devoir faire face à la concurrence du Borussia Dortmund

Prêté à Leicester City l’an passé, Buonanotte s’était mis en évidence (5 buts et 2 passes décisives en 31 matches de Premier League) dans une équipe moribonde reléguée en Championship en fin de saison. Il s’agirait d’un renfort de choix pour l’OL en quête d’une touche technique et de joueurs capables de faire la différence sur un seul geste. Cela tombe bien, le natif de Perez possède tout l’attirail, celui de faire lever les foules à savoir un joueur technique, fin dribbleur, doté d’une belle vision du jeu et polyvalent. Aussi, il peut évoluer en milieu offensif ou sur le flanc droit de l’attaque.

Reste à connaitre la faisabilité de l’opération. Si l’OL s’est lancé dans la bataille, il va devoir faire face à de nombreux obstacles. Tout d’abord financier puisque l’OL est toujours sous le coup d’un encadrement de sa masse salariale et des indemnités de mutation. On imagine donc mal le septuple champion de France débourser 20 M€ pour arracher le prodige argentin à Brighton. Un prêt est donc une option privilégiée par Matthieu Louis-Jean et les siens. Enfin, il faudra faire face à la concurrence du Borussia Dortmund lui aussi sur le dossier et qui possède une surface financière et sportive supérieure à celle du club français…