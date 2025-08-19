ASSE : Cheikh Fall va signer à Pau

Arrivé en 2022 à Saint-Etienne en provenance du Guédiawaye Football Club, Cheikh Fall n’a jamais réussi à trouver sa place dans le Forez. En dépit d’indéniables qualités et de prestations aboutis avec la N3, le milieu offensif sénégalais de 21 ans n’a disputé que matches pros avec l’ASSE (2 en Ligue 2 et 2 en Coupe de France dont 55 minutes contre l’OM). Bien trop peu pour Fall qui va quitter Saint-Etienne dans les prochaines heures.

Selon nos informations, le capitaine de la réserve stéphanoise va s’engager du côté du Pau FC pour trois saisons. Comme il avait pu le faire par le passé pour Pathé Mboup (Molenbeek) ou plus récemment Tom Pouilly (Lens), le club de Ligue 2 va récupérer le joueur pour 0 € mais des bonus et % à la revente sont inclus dans le deal.