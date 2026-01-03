Ligue 2 : une rencontre amère entre Le Mans et Saint-Etienne, Reims vient à bout d’Annecy

Suite de la 18ᵉ journée de Ligue 2 avec le Multiplex de 20 heures, et sept matchs au programme ce samedi. Le Mans recevait l’AS Saint-Etienne avec un duel au sommet puisque les deux équipes jouaient le podium. C’est finalement un match assez décevant qui a eu lieu dans l’entre des Manceaux (0-0). Quelques occasions à signaler en première période, notamment grâce à Lucas Stassin, mais aucun fait de jeu marquant. Même sort au retour des vestiaires, les Verts ont peiné a marqué malgré une possession de balle élevée. Un score final vierge que personne n’attendait a bien eu lieu.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 ASSE 31 18 +10 9 4 5 35 25 5 Le Mans 31 18 +5 8 7 3 22 17

Dans les autres rencontres de la soirée, Amiens craque à domicile face à Nancy (1-2) et reste tout proche de la zone rouge malgré la réduction de l’écart de Yanis Lafii à un quart d’heure de la fin de la rencontre. À Bastia, les coéquipiers de Jérémy Sebas, seul buteur de la rencontre, les locaux assurent l’essentiel, mais reste bon dernier du championnat. Les Clermontois assurent parfaitement à Gabriel Montpied face à Laval (3-1), un barragiste dans la difficulté qui laisse une cage inviolée. De son côté, Guingamp écrase son adversaire du soir, Boulogne, avec un doublé de Louis Mafouta et un but de Yohann Demoncy (3-0). Spectacle rarissime à Pau avec un match à six buts et trois remontées au score de la part des visiteurs (3-3). Enfin, les Reimois poursuivent leur belle forme du moment avec un succès face à Annecy (2-1), et garde une deuxième place confortable au classement.

Les résultats du Multiplex de 20 h :