Grenoble : Nesta Elphège est pisté en Angleterre et en Allemagne

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
Auteur d’un joli début de saison sous les couleurs de Grenoble, Nesta Elphège suscite des intérêts à l’étranger. Selon nos informations, l’attaquant de pointe d’1,96 m est pisté en Angleterre, mais aussi en Allemagne, où plusieurs clubs sont intéressés par son profil.

Passé par Torcy au cours de sa jeunesse, puis par Tours ou encore Niort, l’attaquant de 24 ans compte cette saison 4 buts et 3 passes décisives en 16 rencontres de Ligue 2. Il avait notamment permis à son équipe de repartir avec un point face à Montpellier, mi-décembre (1-1), ou encore de s’imposer face à Rodez quelques semaines plus tôt (2-1).

