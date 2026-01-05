Flavien Tait et Rodez mettent fin à leur collaboration

Recruté cet été par le club de Ligue 2, Flavien Tait devait réussir de belles choses à Rodez. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour le milieu offensif de 32 ans dans l’Aveyron. En effet, après seulement cinq matches avec le RAF, l’ancien de Rennes n’a jamais su s’imposer avec les Ruthénois. De ce fait, le RAF et Tait ont annoncé la fin de leur collaboration ce lundi :

«D’un commun accord, le RAF et Flavien Tait ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Cette décision fait suite à des échanges entre le joueur et le club, portant notamment sur le projet sportif. Nous remercions Flavien pour son implication et son professionnalisme. Nous nous rappellerons de son impact positif, notamment lors de la victoire 2-1 contre Annecy. Très apprécié par l’ensemble du vestiaire, nous lui souhaitons désormais le meilleur pour la suite.»