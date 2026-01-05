Flavien Tait et Rodez mettent fin à leur collaboration
Recruté cet été par le club de Ligue 2, Flavien Tait devait réussir de belles choses à Rodez. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour le milieu offensif de 32 ans dans l’Aveyron. En effet, après seulement cinq matches avec le RAF, l’ancien de Rennes n’a jamais su s’imposer avec les Ruthénois. De ce fait, le RAF et Tait ont annoncé la fin de leur collaboration ce lundi :
D'un commun accord, le RAF et Flavien Tait ont décidé de 𝐦𝐞𝐭𝐭𝐫𝐞 𝐮𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞 à leur collaboration.
Cette décision fait suite à des échanges entre le joueur et le club, portant notamment sur le projet sportif.
Nous remercions Flavien pour son 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 et son 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦𝐞. Nous nous rappellerons de son impact positif, notamment lors de la victoire 2-1 contre Annecy 💊
Très apprécié par l'ensemble du vestiaire, nous lui souhaitons désormais 𝐥𝐞 𝐦𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐢𝐭𝐞 🤝
𝐄𝐧𝐬𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞, 𝐜'𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐮𝐭 ❤️💛
