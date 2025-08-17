Menu Rechercher
OL : Moussa Niakhaté rend hommage aux dirigeants

Lens 0-1 Lyon

Proche d’être relégué en Ligue 2 à cause de sa situation financière, l’OL a finalement réussi à se maintenir dans le plus haut échelon du football français. Samedi soir, les Gones ont démarré la saison 2025-2026 en s’imposant à l’extérieur contre Lens (0-1), à l’occasion de la première journée de Ligue 1. Après la rencontre, le défenseur central Moussa Niakhaté a salué le travail de la direction lyonnaise.

«J’en ai parlé juste avant le match. On a dit que les dirigeants et la direction ont fait leur travail, celui de nous maintenir en Ligue 1. Il y a eu beaucoup de parlottes durant tout l’été, durant ces deux, trois derniers mois. Maintenant, c’est à nous de faire les choses. Ils ont assuré dans les bureaux, on doit assurer sur le terrain, on doit assumer les choses. Et c’est bien ce qu’on a fait ce (samedi) soir. Tout n’est pas parfait, loin de là. Il y a une chose qui était parfaite, c’était le caractère montré sur le terrain.»

