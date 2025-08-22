OL : un hommage à Bernard Lacombe face à Metz et Marseille

L’Olympique Lyonnais s’apprête à rendre un vibrant hommage à Bernard Lacombe, décédé le 17 juin dernier à l’âge de 72 ans. Véritable légende du club, formé à l’OL et buteur historique avec 149 réalisations en 258 matchs, il avait ensuite marqué l’histoire en tant que directeur sportif, entraîneur puis conseiller spécial de Jean-Michel Aulas. Hospitalisé depuis le mois de janvier, sa disparition a bouleversé toute la famille lyonnaise et bien au-delà.

Un premier hommage aura lieu dès demain, à la 9e minute du match contre Metz, en référence à son numéro fétiche, avant qu’une grande cérémonie ne soit organisée lors de la rencontre entre Lyon et Marseille (le 31 août), entouré de ses proches et amis. Par ailleurs, le club rendra aussi hommage à Gérard Drevet, autre figure respectée, avec une cérémonie prévue avant le coup d’envoi contre Metz. Deux moments de recueillement qui rappelleront l’importance de ces hommes dans l’histoire de l’OL et du football français.