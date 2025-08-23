Menu Rechercher
Commenter 4
Serie A

Serie A : le ciseau fantastique de Bonazzoli contre l’AC Milan

Par Jordan Pardon
1 min.
Max Allegri @Maxppp
Milan 1-2 Cremonese

Retour compliqué en Serie A pour l’AC Milan. À l’occasion de la première journée de championnat, les Rossoneri reçoivent ce soir la Cremonose, promue en première division. Après 80 minutes de jeu, les hommes de Max Allegri sont menés 2-1, et ils ont même sûrement déjà concédé l’un des buts de la saison.

La suite après cette publicité
DAZN France
😍 | DÉJÀ L’UN DES BUTS DE L’ANNÉE POUR LA CREMONESE ! Une volée somptueuse de la part de Federico Bonazzoli ! Magnifique ! 💥⚡

Suivez @acmilan - @USCremonese en direct sur DAZN :
Voir sur X

A l’heure de jeu, Federico Bonazzoli permettait aux visiteurs de reprendre l’avantage d’un ciseau acrobatique extraordinaire sur un centre de Pezzella (2-1). Un but pour répondre à l’égalisation de Pavlovic juste avant la pause.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Milan

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Milan Logo AC Milan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier