Serie A : le ciseau fantastique de Bonazzoli contre l’AC Milan

Retour compliqué en Serie A pour l’AC Milan. À l’occasion de la première journée de championnat, les Rossoneri reçoivent ce soir la Cremonose, promue en première division. Après 80 minutes de jeu, les hommes de Max Allegri sont menés 2-1, et ils ont même sûrement déjà concédé l’un des buts de la saison.

A l’heure de jeu, Federico Bonazzoli permettait aux visiteurs de reprendre l’avantage d’un ciseau acrobatique extraordinaire sur un centre de Pezzella (2-1). Un but pour répondre à l’égalisation de Pavlovic juste avant la pause.