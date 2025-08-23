Menu Rechercher
N2 : Bordeaux s’incline encore contre Granville

Par Allan Brevi
1 min.
Les joueurs des Girondins de Bordeaux @Maxppp
Bordeaux Granville

Le début de saison bordelais, toujours coincé en National 2, est loin d’être à la hauteur des ambitions annoncées. Après avoir concédé le nul lors de la première journée face à Avranches (0-0), Bordeaux s’est incliné à domicile contre Granville (0-1) ce samedi à 18h, pour le compte de la 2e journée du groupe A. Malgré le retour du capitaine, Jean Grillot, en défense centrale, suspendu lors du premier match, et un passage du 3-4-3 au 4-3-3 avec Abou Ba en sentinelle, les Girondins n’ont pas trouvé la solution.

FC Girondins de Bordeaux
Coup de sifflet final. Granville vient faire le hold-up au @StadeAtlantique. Il faudra aller prendre des points à Châteaubriant le week-end prochain pour lancer cette saison 2025/2026 💪

#FCGBUSG
Voir sur X

Avec un seul point pris en deux rencontres et une attaque toujours muette, Bordeaux réalise un début de saison poussif. Les ambitions de montée affichées par le club contrastent avec la réalité du terrain, où la formation girondine manque encore de liant et d’efficacité. Provisoirement 12e de leur groupe, les Bordelais devront rapidement réagir s’ils veulent rester au contact des équipes de tête et éviter de laisser s’installer le doute.

