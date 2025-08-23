Menu Rechercher
OM : le coach de Bologne se frotte les mains pour l’arrivée de Jonathan Rowe

Jonathan Rowe @Maxppp

Comme attendu, Jonathan Rowe va quitter l’Olympique de Marseille, un an après son arrivée depuis Norwich. Nous vous révélions ces derniers jours que l’attaquant de 22 ans allait rejoindre Bologne suite à sa bagarre avec Adrien Rabiot. Ce vendredi matin, le joueur a atterri en Italie, et il a pu rencontrer son futur entraîneur Vincenzo Italiano, qui s’est réjoui de sa future signature en conférence de presse.

«Je l’ai rencontré tout à l’heure, nous nous sommes salués et avons échangé quelques mots. Il a de la qualité, du talent, de la vitesse et du flair, surtout en un contre un. Il devra apprendre à parler l’italien en 30 jours, mais c’est un excellent investissement de la part du club, et nous espérons avoir ajouté à l’effectif ce qui fait la différence pour moi : la qualité. Et je pense qu’il en a», a-t-il confié.

