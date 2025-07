Côme : Cesc Fabregas ouvre la porte à Lionel Messi

Dragué par plusieurs clubs cet été, dont l’Inter Milan, Cesc Fabregas a finalement juré fidélité à Côme. Là-bas, l’ancien joueur d’Arsenal mène une brillante carrière d’entraîneur. Questionné au sujet du mercato, il a fait le point. Ses propos sont relayés par AS. « Écoutez, je n’aime pas parler de choses qui sont complètement en suspens.» Mais il a tout de même précisé au sujet de Jacobo Ramón : « il est proche, même s’il n’est pas encore signé. Il ne faut jamais dire jamais. Il devrait arriver la semaine prochaine. L’autre profil que nous recherchons en défense est plus physique.»

Fabregas a enfin répondu à une question sur la possible venue de son ancien coéquipier et ami Lionel Messi. « Messi à Côme ? Il ne faut jamais dire jamais. Il était chez moi en vacances, il voyageait pour voir des amis, et nous sommes amis, nos femmes et nos enfants aussi. Mais maintenant, il est aux États-Unis.» Il paraît toutefois peu probable de voir la Pulga sous le maillot du club italien. Mais comme l’a dit Cesc Fabregas, il ne faut jamais dire jamais…