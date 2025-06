EdF : Didier Deschamps préfère Mbappé au poste de numéro 9

Alors que le buteur français a encore livré une prestation assez terne contre l’Espagne en demi-finale de Ligue des Nations, la place de Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque des Bleus est de plus en plus remise en question, notamment avec l’émergence d’Ousmane Dembélé en faux 9 à Paris. Interrogé sur le sujet, Didier Deschamps a réitéré sa confiance envers son capitaine, qu’il considère toujours comme le meilleur choix possible à ce poste.

«Il est habitué à jouer dans ce positionnement où il est très efficace, il n’est pas meilleur buteur européen pour rien, personne n’a marqué plus de buts que lui. il a joué toute la saison dans l’axe. Il n’a pas le registre de Giroud mais je considère que c’est la meilleure position pour lui et pour nous c’est l’axe», a expliqué l’ancien manager de l’Olympique de Marseille en conférence de presse ce samedi.