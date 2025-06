PSG, Ballon d’Or : terrible nouvelle pour Ousmane Dembélé

Pour trouver trace d’une année à quasiment 50 matchs d’Ousmane Dembélé en club, il faudrait presque dépoussiérer les livres d’histoire. Sa seule et unique saison dans ces considérations remonte à 2017, lorsqu’il évoluait encore au Borussia Dortmund (49 matchs). Une année qui lui avait ensuite ouvert les portes du Barça pour remplacer Neymar. Huit ans plus tard, et ses galères derrière lui, l’ex-Rennais vient de réaliser la plus grande saison de sa carrière, ornée d’un quadruplé historique et peut-être annonciatrice d’un Ballon d’Or.

Cette semaine, son duel face à Lamine Yamal, son premier concurrent, allait évidemment être décortiqué. Ce n’était pas sur la scène la plus prestigieuse du circuit, mais les presses françaises comme espagnoles promettaient pourtant un caractère décisif à cette rencontre dans la course à la plus grande distinction individuelle. Elle a finalement tourné à l’avantage de l’Espagnol (victoire 5-4 de l’Espagne), auteur d’une prestation grandiose à la différence du Français, muet et même sorti sur blessure. Une blessure qui pourrait d’ailleurs être lourde de conséquences, pour son club, comme pour lui.

Il va manquer le début du Mondial des Clubs, et Yamal peut encore marquer les esprits

Comme l’avance L’Équipe ce samedi, Dembélé manquera le début de la Coupe du Monde des clubs (15 juin 2025 – 13 juillet 2025 aux Etats-unis), un véritable objectif pour le PSG. S’il pouvait avoir une ultime chance de s’illustrer en sélection face à l’Allemagne ce dimanche, il n’en sera rien puisqu’il a aussi dû renoncer à cette rencontre comme Bradley Barcola. Pendant ce temps-là, Lamine Yamal aura encore la possibilité de marquer les esprits face au Portugal, et de possiblement remporter un nouveau trophée, à savoir la Ligue des Nations.

Justement, le quotidien explique qu’une grosse performance de l’Espagnol pourrait sérieusement réduire l’écart avec Dembélé dans la course au Ballon d’Or. Si le Français a l’avantage de pouvoir s’illustrer lors du Mondial des clubs, à la différence du Catalan qui ne le jouera pas avec le Barça, il faudra suivre attentivement les dernières informations sur sa blessure au quadriceps. Pour le moment, L’Équipe lui prédit un forfait pour les rencontres face à l’Atlético de Madrid (15 juin) et Botafogo (20), alors que celui contre Seattle arrivera aussi rapidement (23 juin)…