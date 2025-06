Le duel Ronaldo - Lamine Yamal enflamme le monde du foot, l’Angleterre moquée par la presse britannique

Le duel entre CR7 et Lamine Yamal fait parler

C’est la première fois que Lamine Yamal et Cristiano Ronaldo vont s’affronter ce dimanche soir en finale de la Ligue des Nations, un duel entre le quintuple Ballon d’Or et le plus gros crack de sa génération qui attise les convoitises dans la presse. Une finale d’époque titre le journal AS avec les deux stars à l’affiche, une confrontation qui a un peu les allures d’une passation de pouvoir. La finale de Lamine écrit de son côté Sport, comme pour annoncer que l’ailier du FC Barcelone est déjà à 17 ans l’homme à tout faire cette équipe d’Espagne. De son côté, Cristiano Ronaldo tentera de contrecarrer les plans de la Roja et de s’offrir une deuxième Ligue des Nations.

L’Angleterre a frôlé le pire

Un petit but aura suffi à l’Angleterre pour battre une modeste mais valeureuse équipe d’Andorre. Un succès très léger pour les Three Lions de Thomas Tuchel qui s’attendaient à une rencontre beaucoup plus simple, résultat la presse britannique n’a pas manqué de se moquer de leur prestation. Le Daily Mirror parle même d’un show horrible pour qualifier le match de l’Angleterre, ce qui en dit long sur ce qu’ont montré les vice-champions d’Europe. Affreux titre de son côté le Daily Star, bref c’est une rencontre qui ne restera pas dans les mémoires, loin de là, mais au moins l’Angleterre a su assurer l’essentiel en prenant trois points.

L’Italie pense à l’après Spalletti

En Italie, le sélectionneur n’est pas en odeur de sainteté après la lourde défaite des siens 3-0 face à la Norvège et l’après Spalletti est déjà envisagé par le Corriere dello Sport qui titre “On le veut lui’, en référence à Claudio Ranieri. Le quotidien italien parle même de “cellule de crise” pour le football italien, à qui il ne faudrait que des victoires avec beaucoup de buts pour ne serait-ce que croire en une qualification à la prochaine Coupe du monde sans passer par les barrages. Même son de cloche pour La Gazzetta dello Sport, “Spalletti sur un fil” pouvons-nous voir dans les pages intérieures. L’ancien entraineur du Napoli sera reçu par le président de la fédération pour évoquer son avenir, une réunion qui pourrait sonner la fin de son aventure à la tête de la Squadra Azzurra. Un sondage auprès des fans italiens a même plébiscité Claudio Ranieri en cas de démission de Spalletti, le quotidien aux pages roses a même déjà commencé les comparaisons avec Stefano Pioli, l’autre entraîneur pressenti pour être dans la course. Après un passage réussi au Milan AC qui l’a conduit au titre de champion en 2021, le technicien italien ne connaît pas la même réussite en Arabie Saoudite et le poste de sélectionneur pourrait lui offrir une porte de sortie.