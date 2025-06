Vidéo : le 50e but de Kylian Mbappé en équipe de France

Battue par l’Espagne au terme d’un match dingue, l’équipe de France jouait la finale des perdants contre l’Allemagne, éliminé par le Portugal, en petite finale de Ligue des Nations. Décevants en début de partie, les bleus de Didier Deschamps ont largement été dominé et sont passé très proche de l’ouverture du score, après plusieurs arrêts décisifs de Mike Maignan et un poteau trouvé par Florian Wirtz. Mais peu avant la mi-temps, les tricolores ont ouvert le score.

Contre le cours du jeu, Tchouaméni envoyait un long ballon aérien pour trouver Kylian Mbappé dans la surface. Le capitaine des bleus pouvait fixer Joshua Kimmich et frapper du pied droit, depuis la gauche du but. Ter Stegen n’a pas eu la main gauche assez ferme et a concédé le 50e but de Kylian Mbappé en Bleus. À 26 ans, l’attaquant du Real Madrid n’est plus qu’à 1 but de Thierry Henry et 7 d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire.