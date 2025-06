PSG : le clan Donnarumma répond à l’intérêt du Real Madrid et de la Serie A !

C’est un des dossiers qui va animer le mercato du Paris Saint-Germain. Ces derniers jours, après la victoire parisienne en Ligue des Champions, de nombreux médias ont fait état d’un intérêt prononcé de plusieurs clubs pour le portier italien. Il a ainsi été question d’un retour dans le championnat italien, et même du Real Madrid. Des rumeurs qui s’enchaînent alors qu’on entre dans un moment critique pour le gardien transalpin en termes contractuels, puisque son bail à Paris expire dans un an.

« Je ne savais pas que mon agent était au siège de l’Inter. Je suis bien à Paris et c’est le club qui décidera de me prolonger ou non. Je suis prêt à tout, mais la première option est de rester à Paris : j’ai trouvé l’équilibre, l’équipe et les supporters m’aiment et j’espère y passer de nombreuses années. Maintenant, je profite du moment présent et peut-être qu’un jour je pourrai retourner en Italie », confiait le principal concerné pendant le stage de sa sélection. Dans le même temps, la presse italienne expliquait que le PSG a déjà fixé un prix de 40 millions d’euros pour le gardien.

Pas de retour en Italie mais…

Et samedi soir, c’est l’agent du gardien qui s’est exprimé. « Pour le moment, il n’y a pas de porte ouverte en Italie et je ne pense même pas qu’il soit temps de rentrer. Au PSG, il se sent bien, il y a des situations contractuelles à définir, mais j’exclus tout retour de Donnarumma, du moins à court terme », a ainsi expliqué Vincenzo Raiola à Stile TV. Donnarumma ne reviendra donc pas en Italie cet été.

Cela veut-il dire que Donnarumma va rester à Paris cet été ? Pas forcément, puisqu’il a confirmé des contacts avec des clubs : « bien sûr, il y a aussi d’autres clubs, mais nous évaluons tout avec sérénité ». Autant dire que ce feuilleton ne fait que commencer et qu’il va sérieusement animer ces prochaines semaines de mercato, pendant lesquelles le PSG devrait d’ailleurs être assez actif, notamment en défense centrale avec cet intérêt prononcé pour Mario Gila (Lazio) ou Illia Zabarnyi (Bournemouth), alors qu’une rencontre avec l’entourage de Kim Min-jae a déjà eu lieu…