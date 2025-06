Le PSG entame les négociations avec Lucas Chevalier !

Un nouveau feuilleton autour des gardiens de but pourrait agiter l’été du Paris Saint-Germain. Auteur d’une saison plus que réussie sur le plan personnel et collectif, Gianluigi Donnarumma reste incertain de poursuivre sa carrière dans la capitale française. Sous contrat jusqu’en 2026, l’Italien n’a toujours pas prolongé et reste en position de force pour faire son choix, alors que les discussions avec le club parisien n’avancent pas, principalement pour des raisons financières.

Car de son côté, Gigio n’a jamais caché son envie de poursuivre avec les Champions d’Europe. «Il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est que je suis bien ici. Je me sens apprécié de tous ici, le club a beaucoup d’estime pour moi. Je suis très bien, j’ai maintenant mes repères ici, ma priorité, c’est donc de prolonger», avait d’ailleurs rappelé le droitier d’1m96, en précisant que rien n’était fait à l’issue de la saison actuelle : «je ne sais pas, je ne sais pas. On verra ces prochains jours».

Lucas Chevalier validé par le PSG

Et selon les dernières tendances rapportées par Le Parisien, le Paris Saint-Germain ne compte pas revoir son offre et se tient donc prêt à voir partir son gardien titulaire à l’issue d’une saison où il a fait taire les critiques. Et des profils sont déjà à l’étude, comme celui de Lucas Chevalier, déjà courtisé. Le Lillois de 23 ans plaît beaucoup à la direction du PSG qui en fait même une priorité de recrutement, mais l’international français refuserait d’être en concurrence avec Gianluigi Donnarumma.

De plus, Olivier Létang, le président lillois, aurait fixé un prix à hauteur de près de 70 millions d’euros pour entamer toute négociation. Pourtant, le journal francilien précise que les discussions ont bien avancé avec le gardien français et son profil est validé par Luis Enrique et Luis Campos. Mais le dossier risque d’être long, étant donné que Lucas Chevalier a le choix de prolonger d’une saison avec le LOSC, de rejoindre le PSG ou un autre projet à l’étranger, lui qui serait séduit par l’idée de poursuivre en Premier League…