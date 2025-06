PSG : pourquoi la prolongation de Gianluigi Donnarumma bloque encore

«Je ne sais pas, je ne sais pas, on verra dans les prochains jours. Maintenant je vais rejoindre la Nazionale, on a deux matches très importants. Je dois me concentrer sur ces deux matches». Voici ce que déclarait Gianluigi Donnarumma au micro de Sky Italia, quelques minutes après le premier sacre des Parisiens en Ligue des Champions. Une sortie relançant le débat autour de la prolongation du natif de Castellammare di Stabia, alors que ce dernier discute depuis des mois avec la direction parisienne pour étendre son bail. Mais alors qu’en est-il à l’heure où nous écrivons ces lignes ?

La suite après cette publicité

Un désaccord financier

Premièrement et comme indiqué par la presse italienne ces derniers jours, les demandes du dernier rempart transalpin pour prolonger son contrat sont clairement connues des nouveaux champions d’Europe et les deux parties souhaitent, aujourd’hui, poursuivre l’aventure ensemble. «Il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est que je suis bien ici. Je me sens apprécié de tous ici, le club a beaucoup d’estime pour moi. Je suis très bien, j’ai maintenant mes repères ici, ma priorité, c’est donc de prolonger», avait d’ailleurs rappelé le droitier d’1m96. Pourtant, malgré cette volonté affichée, le dossier reste lui en suspens.

La suite après cette publicité

Une incertitude principalement liée à l’aspect financier. Vainqueur de son deuxième trophée majeur après l’Euro avec l’Italie en 2021 et plus globalement décisif dans le parcours européen du PSG, le numéro 1 des Rouge et Bleu n’a, en effet, toujours pas trouvé de terrain d’entente avec le board francilien. Un désaccord financier émanant également directement de la nouvelle politique salariale mise en place par le conseiller sportif Luis Campos, qui repose désormais sur la performance. Pour rappel, à Paris, une partie du salaire - qui peut représenter jusqu’à un tiers des revenus des joueurs - dépend du nombre de matchs disputés sur une saison et un système de paliers établit une rémunération variable : plus le joueur joue et se montre décisif, plus il gagne.

Le Real, le Bayern et City à l’affût

Arrivé libre en 2021, avec un salaire évolutif au fil des saisons et estimé actuellement à environ 10 millions d’euros par an, Donnarumma se voit donc désormais proposer un salaire éloigné de ce qu’il touche actuellement. Un point de blocage important même si le clan de l’international italien (72 sélections) se veut confiant. En effet, si Luis Campos - avec qui l’intéressé a pu discuter au cours des dernières semaines - accède aux demandes de l’ancien Milanais, ce dernier prolongera son aventure dans la Ville Lumière. Dans le cas contraire, un départ au cours de l’été reste plus que jamais une option envisageable.

La suite après cette publicité

Ciblé par de nombreux cadors européens - Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid - le gardien de 26 ans ne manque pas de prétendants. Conscient de sa cote de popularité sur le marché, Donnarumma n’a donc pas hésité à laisser planer le doute sur son futur, ce qui pourrait s’apparenter à un ultime coup de pression mis sur la direction parisienne. Reste désormais à savoir si les différentes parties parviendront à s’entendre sur le plan contractuel. Un dossier bouillant qui devrait, quoi qu’il en soit, être rapidement réglé que ce soit dans un sens comme dans l’autre. Pour rappel, si Donnarumma venait à partir, le PSG garde, de son côté, toujours un œil sur Lucas Chevalier, actuellement sous les couleurs du LOSC.