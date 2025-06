Le PSG a fixé un prix abordable pour Gianluigi Donnarumma

Il y a une semaine, le Paris Saint-Germain était en train de préparer la finale de la Ligue des Champions face à l’Inter. Un match où Gianluigi Donnarumma (26 ans) était attendu pour plusieurs raisons. En France, le club de la capitale et ses supporters comptaient sur lui pour livrer une grosse prestation, comme il avait pu déjà le faire durant la campagne de C1; et préserver les cages de leur équipe inviolées. En Italie, les supporters de l’AC Milan, qui avaient une dent contre lui depuis son départ libre pour Paris, étaient prêts à lui pardonner si jamais il réussissait à battre le rival nerazzurro. Dans le camp de l’Inter, on évoquait aussi son duel à distance avec Yann Sommer, qui avait aussi été précieux pour les siens en Champions League notamment face au FC Barcelone.

Finalement, il n’y a pas eu match entre les deux portiers. Le Suisse a encaissé 5 buts face au PSG, pendant que Donnarumma a été solide sur sa ligne sur le peu qu’il a eu à faire. Sacré champion d’Europe, "Gigio" est un footballeur et un homme comblé. Malgré tout, il a profité des micros tendus samedi dernier à Munich pour évoquer son avenir. « Je reste au PSG ? Je ne sais pas, je ne sais pas. On verra ces prochains jours. Maintenant je vais en sélection, puis on verra.» Des déclarations qui ont fait couler de l’encre, puisque le gardien est lié à Paris jusqu’en juin 2026, soit encore pour un an. Si jamais il ne prolonge pas cet été, il sera en position de force et pourra s’en aller libre.

L’Inter relance la piste Donnarumma

En sélectionne, l’Italien a de nouveau été cuisiné sur ce sujet brûlant. « Je ne savais pas que mon agent était au siège de l’Inter. Je suis bien à Paris et c’est le club qui décidera de me prolonger ou non. Je suis prêt à tout, mais la première option est de rester à Paris : j’ai trouvé l’équilibre, l’équipe et les supporters m’aiment et j’espère y passer de nombreuses années. Maintenant, je profite du moment présent et peut-être qu’un jour je pourrai retourner en Italie.» Pour le moment, sa prolongation semble être au point mort. Nous vous avons expliqué en début de semaine qu’un désaccord financier bloque pour le moment les négociations. Le gardien, qui touche environ 10 M€, a une proposition entre les mains, mais elle n’est pas ce qu’il espérait. De son côté, le PSG ne compte pas changer son fusil d’épaule et veut poursuivre avec sa nouvelle politique salariale, basée notamment sur les performances de ses joueurs.

Dans le même temps, d’autres clubs commencent à se pencher sur son cas. La presse espagnole et italienne ont évoqué des intérêts du Real Madrid, du Bayern Munich. Ce vendredi, la Repubblica explique que l’Inter est aussi sur le coup. Un intérêt qui n’est pas nouveau puisque cela fait plusieurs mois que les Lombards suivent sa situation. Mais le média italien explique que l’écurie nerazzurra veut relancer ce dossier, elle qui rêve toujours de l’ancien de l’AC Milan. Même si Sommer a donné satisfaction, il a 36 ans et arrive en fin de contrat en 2026. L’idée est de préparer l’avenir et d’offrir au nouveau coach, Cristian Chivu, un portier jeune, expérimenté et qui connaît parfaitement la Serie A. Il reste à savoir si ce nouveau projet de l’Inter séduira le principal intéressé. Car le PSG a toujours les faveurs de "Gigio". Mais La Repubblica indique toutefois que Paris a fixé son prix à 40 M€. Ce qui peut paraître peu, vu sa saison, son expérience et son âge, mais il ne lui reste qu’une année de contrat. Après la finale de la Ligue des Champions, le PSG et l’Inter s’apprêtent à disputer un autre match sur le terrain du mercato cette fois-ci.