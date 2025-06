Ballon d’Or : Mbappé confirme qu’il préfère Dembélé à Lamine Yamal

Le Ballon d’Or est sur toutes les lèvres depuis la fin de saison. Cette année, deux candidats semblent se battre pour le titre : Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. En embuscade, Achraf Hakimi peut également prétendre au sacre final. Mais du côté des joueurs de l’équipe de France, Dembélé est le favori. Attendu au tournant sur ce sujet, Kylian Mbappé avait pris position pour apporter son soutien à Dembélé. Il a récidivé ce dimanche au micro de Téléfoot.

«La course va continuer jusqu’au 22 septembre. On parle plus de Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Je serais toujours derrière mon frère Ousmane. On se soutient depuis des années et rien ne va changer par rapport à ça. Entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé, je choisis Ousmane facilement», a-t-il expliqué. Le message est passé.