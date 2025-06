Italie : Luciano Spalletti annonce avoir été renvoyé !

Décidément, être le sélectionneur de l’Italie revient à s’asseoir sur un siège éjectable. Dans une sélection qui court après ses exploits passés et qui n’a plus participé à une Coupe du monde depuis 2014, les entraîneurs se succèdent sans réel succès. Bien que Roberto Mancini était parvenu à remporter l’Euro 2020, l’ancien entraîneur de Manchester City n’avait pas fait long feu et a été rapidement remplacé par Luciano Spalletti, il y a deux ans. C’est désormais à l’ancien du Napoli d’être sur la sellette ce week-end.

Après la lourde défaite face à la Norvège lors des qualifications à la prochaine Coupe du monde (3-0), Spalletti a annoncé en conférence de presse qu’il «avait été licencié. Le président Gravina m’a informé que je serai relevé de mes fonctions après le match face à la Moldavie. J’aurais aimé rester et tenter de changer les choses. Mais je prends acte.» Une décision forte à un an d’une coupe du monde à laquelle l’Italie doit absolument prendre part pour redorer son blason.