Le père de Neymar évoque des discussions avec des clubs européens

De retour à Santos pour se relancer après sa grave blessure survenue avec Al-Hilal, Neymar arrive en fin de contrat au 30 juin, et certains clubs, notamment ceux participant à la Coupe du Monde des Clubs, veulent l’enrôler. Bien qu’une prolongation de contrat avec son club formateur reste la tendance. Neymar Senior, le père et agent de l’international brésilien de 33 ans, s’est projeté sur l’avenir de son fils et a évoqué des discussions avec des clubs européens en vue de son dernier objectif : la Coupe du monde 2026, avec le Brésil de Carlo Ancelotti.

«Moi, je vois un marché intéressé. Cette semaine, on va à Miami pour discuter avec des clubs. On doit les écouter et décider ce qu’on va faire. Oui, il y a des clubs européens. Certains disputent la Ligue des champions. Ils savent qu’il est capable de faire une grande saison, car les feux sont au vert. Mais le marché brésilien est intéressant aussi (…) Il y a de grandes chances pour qu’il reste à Santos. Je travaille pour ça. Ça n’empêche pas d’écouter les autres clubs», a-t-il raconté dans L’Équipe.