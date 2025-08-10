John Textor prêt à relancer un international français à Botafogo

Vu la froideur des relations entre l’OL et Botafogo désormais, difficile d’imaginer un joueur remprunter la passerelle polémique entre les deux clubs. Pas plus tard que la semaine dernière, l’Américain déclarait ceci devant la presse brésilienne : «Botafogo génère des revenus importants et finance plusieurs opérations déficitaires de Lyon. Plusieurs articles que vous lisez en France affirmant que Lyon a financé les titres de Botafogo sont faux. Nous gagnons de l’argent grâce aux titres, aux ventes de joueurs et à notre expertise. Botafogo finance l’Europe, et non l’inverse.»

La suite après cette publicité

Il ajoutait également son souhait de racheter personnellement Botafogo, à l’heure où le courant ne passe plus vraiment avec ses ex-associés d’Eagle Football Holdings, la structure financière qui chapeaute l’ensemble de la multipropriété. Vous l’aurez compris, le club brésilien est la priorité de l’Américain, qui nourrit encore de grandes ambitions après avoir déjà conquis la Copa Libertadores en novembre dernier. Comme Flamengo, qui vient d’enrôler Jorginho, Emerson Royal, Samuel Lino, Jorge Carrascal ou encore Saul Niguez cet été, cela passera peut-être pas un recrutement européen.

Botafogo piste Jonathan Ikoné

Ce dimanche, la presse italienne nous dévoile justement une information qui va dans ce sens. Selon le Corriere dello Sport, le club carioca prospecterait du côté de la Fiorentina, où évolue un certain Jonathan Ikoné. Arrivé du LOSC en 2022 pour un peu plus de 15 millions d’euros, le joueur formé au PSG y a réalisé deux saisons et demi intéressantes, avant de voir son statut se fragiliser la saison dernière. Pisté par le Paris FC comme nous vous le révélions, il avait finalement été prêté une demi-saison à Côme, où il avait pu retrouver quelques couleurs.

La suite après cette publicité

Sous contrat jusqu’en 2026, l’international tricolore (4 sélections, 1 but) veut donc surfer sur cette dynamique, sauf que le contexte n’y est pas forcément favorable en ce moment à Florence (Pioli devrait miser sur une attaque Kean, Dzeko et Gudmundsson). Dans le sens des arrivées, la Viola souhaite désormais attirer le Grec Fótis Ioannídis, mais devra vendre d’abord. Aujourd’hui, les candidats les plus probables se nomment donc Lucas Beltran et Jonathan Ikoné. Pour le Français, il y aurait du mouvement en ce moment puisque Botafogo aurait déjà exprimé un intérêt concret au joueur. Vasca Da Gama, qui vient de perdre Dimitri Payet, suivrait également le milieu offensif de 27 ans.