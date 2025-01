Le Paris FC tente le gros coup Jonathan Ikoné

Le 29 novembre dernier, le Paris FC a officialisé la finalisation de son processus de vente par le biais d’un communiqué de presse. «Le nouvel actionnariat du Paris FC se compose désormais de la manière suivante : Agache Sport: 52,4%, Red Bull: 10,6%, Alter Paris: 29,8%, BRI : 7,2%. Un nouveau Conseil d’Administration a été mis en place, reflétant la position majoritaire de la famille Arnault et la présence de Red Bull. Pierre Ferracci a été confirmé dans ses fonctions de Président du Paris FC.» Une nouvelle étape importante pour l’autre club de la capitale, qui a pour ambition d’évoluer le plus vite possible en Ligue 1.

Ce qu’avait récemment expliqué Antoine Arnault. «Notre objectif est d’abord d’accomplir une belle saison de Ligue 2 et de monter en Ligue 1. Ensuite, lorsque, je l’espère, nous serons en L1, il faut créer un club qui reste dans l’élite et s’y installe. Pour, après, espérer arriver à accrocher des places européennes régulièrement.» Pour y parvenir, les nouveaux propriétaires comptent injecter du sang neuf lors de ce mercato hivernal, où la priorité est de recruter un ailier droit et un défenseur central comme l’a révélé RMC Sport.

Le PFC vise Ikoné

Le média français avait ajouté au passage que le PFC viserait des joueurs de L1 et d’autres championnats engagés en Ligue des Champions et en Ligue Europa, dont les effectifs sont surchargés. Hier, Le Parisien a ainsi dévoilé que Thibault De Smet (26 ans, Reims) serait la première recrue hivernale du club. Mais le Paris FC ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. D’après nos informations exclusives, le PFC vise Jonathan Ikoné (26 ans). Auteur de 21 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (4 buts, 1 assist), le Bondynois est sur le départ à la Fiorentina.

Hier, L’Equipe a parlé d’un intérêt de Nantes ainsi que de clubs au Qatar et en Arabie saoudite. Nous pouvons vous confirmer que son cas est à l’étude en Saudi Pro League. Mais son prix attractif pourrait attirer d’autres écuries. D’après nos informations, il a été fixé à 8 M€, mais l’ancien du PSG pourrait s’en aller pour un montant légèrement inférieur. En plus du gros coup Ikoné, le club parisien est aussi séduit par le profil de Nathan N’Goumou (24 ans), qui est aussi dans le viseur du Racing Club de Lens comme révélé par nos soins. Après le gros coup Maxime Lopez l’été dernier, le PFC veut frapper fort cet hiver avec un international tricolore (4 sélections, 1 but).