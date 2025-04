Tensions avec les supporters, relégation et avenir avec Mbappé : Fayza Lamari fait le point sur Caen

Le scénario se dessinait depuis la fin d’année 2024 et s’est malheureusement confirmé au fur et à mesure des mauvais résultats. Le Stade Malherbe Caen évoluera en National la saison prochaine, au grand dam des supporters qui ont toujours manifesté le soutien envers leur équipe et jamais boudé leur présence au stade Michel-D’Ornano. Le club revendique tout de même une moyenne de 17 000 spectateurs, alors qu’il occupe depuis longtemps la dernière place de Ligue 2. Il y a tout de même eu de la colère de leur part à l’encontre de la nouvelle direction incarnée par Kylian Mbappé et son fonds d’investissement Coalition Capital.

L’attaquant madrilène n’a pas toujours montré de l’intérêt pour l’écurie normande, et pour cause, il a eu d’autres chats à fouetter au Real Madrid. C’est sa mère, Fayza Lamari, qui a pris la parole ce mardi soir sur Ici Normandie (ex France Bleu Normandie) au nom de l’actionnaire pour évoquer la saison actuelle et la suite. Elle est d’abord revenue sur la gronde venue des tribunes cet hiver quand tout le monde était en train de réaliser que le pire allait venir. Elle dit par exemple avoir mal vécu l’épisode des banderoles hostiles à son encontre et à son fils et a même souhaité quitter le club, voyant cette manifestation comme une forme d’ingratitude.

Kylian Mbappé a convaincu sa mère de rester à Caen

«J’ai eu de la colère à certains moments de la saison parce qu’effectivement quand on s’attaque gratuitement au président (Ziad Hammoud), quand on s’attaque gratuitement à ma personne, on oublie juste de dire pourquoi est-ce qu’on est venu et que c’est notre argent personnel, affirme Lamari sur les ondes de la radio. Des affiches où on m’insultait, où on insultait le président. Je me souviens d’avoir dit à Kylian humblement qu’on ne nous méritait pas et qu’il fallait savoir partir quand on n’était pas désiré. Il n’a pas voulu et m’a convaincu du contraire. Et aujourd’hui, ce serait malhonnête de partir, car justement, on est aussi venu là pour ces valeurs-là.»

Elle n’a pas oublié non plus les critiques, parfois acerbes, d’anciens du Stade Malherbe comme Patrice Garande ou Brahim Thiam. Elle voit cela comme une forme de réponse à l’éviction de Nicolas Seube, remplacé par Bruno Baltazar, qui a eu le temps de diriger 7 matchs pour 7 défaites (1 but marqué) avant de rendre son tablier pour le céder à Michel Der Zakarian, lequel n’a pas réussi une mission maintien quasi impossible à réaliser. Fayza Lamari reconnaît des erreurs de la part du board mais considère que la principale a été d’avoir racheté le club 8 mois trop tard. La passation a eu lieu en août, quand la saison était déjà lancée.

Fayza Lamari : «On a récupéré des cadavres à notre arrivée»

«On aurait aimé l’avoir avant mais on a récupéré des cadavres à notre arrivée, fustige-t-elle et accusant l’ancienne direction d’avoir laissé une entreprise sportive en miettes. On a maintenu le même effectif. Il y avait 12 M€ de dettes. On augmente le capital avec Kylian qui paye. L’effectif n’était pas équilibré. Ça ne s’emboîtait pas. Ce n’est ni la faute de M. Seube, de M. Baltazar et de M. Der Zakarian.» D’après la mère de Kylian Mbappé, Oaktree, l’ancien actionnaire, a fait des promesses à l’été 2024 à de nombreux joueurs de l’effectif, mais que Coalition Capital n’a jamais pu tenir, ni même parfois souhaitées. C’est pour cela que Caen s’est retrouvée à gérer des dossiers épineux comme ceux d’Alexandre Mendy.

Désormais, c’est vers le National qu’il faut se tourner et cette fois la direction va avoir le temps de préparer la suite. L’arrivée d’un nouvel entraîneur est pour bientôt et des joueurs ont déjà été contactés, assure-t-elle mais avant, il «va falloir sortir beaucoup de joueurs. Il y a 35 professionnels entre l’équipe première et la réserve.» Le mercato s’annonce très mouvementé avec une restructuration en interne qui aura lieu. Kylian Mbappé, qui «n’a manqué aucun match» selon sa mère, et la direction s’apprête à diviser le budget du club par 3,5 pour retomber aux alentours des 4 à 5 M€. Vous l’aurez compris, l’organigramme ne changera pas, pas plus que le président et encore moins l’actionnaire.