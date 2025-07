Coupe du monde des Clubs : Manchester City est en état de choc après son humiliation par Al-Hilal !

C’est une soirée dont Manchester City risque de se rappeler pour un bon moment. Équipe frisson de ce début de Coupe du monde des Clubs, la formation coachée par Pep Guardiola avait brillé en s’offrant le Wydad Cassablanca (2-0), avant d’écraser Al-Aïn (6-0) et d’offrir une véritable leçon à la Juventus (5-2). Arrivé avec le costume de favori face à la formation saoudienne d’Al-Hilal, Manchester City s’est pris les pieds dans le tapis. Menants pourtant 1-0 après 45 minutes, les Mancuniens ont craqué au retour des vestiaires et se sont fait renverser. S’en est suivi des prolongations folles où Marcos Leonardo est devenu le héros du soir et le bourreau des Sky Blues.

La suite après cette publicité

Échouant dans cette compétition où les chances de victoires étaient présentes, Manchester City sort par la petite porte et avec beaucoup d’interrogations en vue de la saison prochaine. Aux abois, la défense de Manchester City a totalement pris l’eau au cours de cette partie. Passé à côté de son sujet, Manchester City n’aura finalement pas répondu aux attentes dans cette Coupe du monde des Clubs en quittant rapidement la compétition et la déception prédomine dans les rangs anglais. «Beaucoup de déception, car on voulait faire mieux, on voulait aller en quarts de finale, on avait beaucoup d’ambition pour cette compétition. Mais oui, c’est le football, ils ont été bons aujourd’hui», a ainsi confié Bernardo Silva après la rencontre.

La suite après cette publicité

Les Mancuniens l’ont mauvaise

Le milieu offensif portugais a totalement reconnu les largesses qu’il a affichées avec ses coéquipiers : «nous n’avons pas maîtrisé certaines situations que nous aurions dû mieux gérer. Il s’agissait de contrôler les pertes de ballon, de contrôler les transitions, de ne pas les laisser courir, et ils ont couru beaucoup trop souvent ! Avec une ou deux passes, on sentait toujours un danger venant d’eux. Quand on laisse les équipes courir comme ça, on souffre toujours beaucoup, et aujourd’hui c’était le cas… Ce qui manquait, c’était de notre côté, un peu plus de concentration, un peu plus d’organisation quand on perdait le ballon pour le contrôler, surtout en contre-attaque.»

L’ancien joueur de Monaco qui a eu du mal à cacher sa déception a essayé de garder le cap malgré tout : «nous voulions continuer, nous voulions jouer quelques matchs de plus, mais maintenant que c’est fini, nous allons nous reposer, nous allons essayer de préparer au mieux la prochaine saison, car nous avons besoin de quelques semaines…» Son coach Pep Guardiola fait aussi un constat qui révèle une certaine impuissance. Manchester City a laissé à Al-Hilal les opportunités pour aller chercher la victoire, comme le souligne le technicien catalan : «on les a laissés courir un peu trop en transition. On s’est créé beaucoup d’occasions, surtout en première mi-temps. On était là, on a essayé jusqu’au bout, mais malheureusement, on n’a pas réussi. Félicitations à Al Hilal !» Une défaite qui laissera des traces du côté de Manchester City. Place désormais à de courtes vacances alors que la Premier League reprendra dans un peu plus d’un mois pour les Sky Blues …

La suite après cette publicité

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.