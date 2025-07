Coupe du monde des Clubs : Al-Hilal piège Manchester City dans un match totalement fou et file en quarts de finale !

Les huitièmes de finale de la Coupe du monde des Clubs tiennent leurs promesses. Ce lundi soir, on a vécu une vraie surprise puisque l’Inter Milan pourtant finaliste en titre de la Ligue des Champions s’est incliné contre le club brésilien de Fluminense (2-0). Un vrai tour de force pour le club de Rio de Janeiro qui a donc regardé le match entre Manchester City et Al-Hilal avec un oeil attentif. Voulant rejoindre la formation brésilienne au tour suivant, l’équipe de Pep Guardiola misait sur un 4-2-3-1 avec un double pivot Ilkay Gündogan - Tijjani Reijnders. Devant, Erling Haaland était soutenu par Savinho, Bernardo Silva et Jérémy Doku. De son côté, Al-Hilal misait sur un 4-4-2 losange avec des noms ronflants comme Yassine Bounou, Joao Cancelo, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic et Malcom.

La suite après cette publicité

Et le match démarrait fort sous l’impulsion de Manchester City. Comme lors des précédents matches, la formation de Pep Guardiola imposait d’entrée un fort pressing et investissait le camp adverse. La première alerte arrivait d’un centre de Jérémy Doku repris par la tête de Ruben Dias, mais Yassine Bounou captait le ballon (6e). Une alerte, suivi d’un tir sans sommation. Lancé sur la gauche de la surface saoudienne, Rayan Aït-Nouri centrait en retrait dans la surface. Renan Lodi manquait son dégagement qui rebondissait sur Ilkay Gündogan et Bernardo Silva suivait bien pour marquer (1-0, 9e). Bien installé en tête de la partie, Manchester City continuait d’avoir la mainmise et monopolisait le ballon. La bande de Pep Guardiola aurait même pu prendre le large sans un grand Yassine Bounou.

Al-Hilal a fait dégoupiller Manchester City

Inspiré, le portier marocain repoussait une frappe dangereuse de Savinho qui n’arrivait pas à transformer le caviar d’Erling Haaland (24e). Juste derrière, l’ancien du Séville FC détournait la frappe d’İlkay Gündoğan (29e), la tête de Joško Gvardiol (30e) ou encore la volée de Jérémy Doku (38e). Mis à part une tête de Marcos Leonardo qui passait nettement au-dessus du cadre, Al-Hilal peinait à exister. Après la pause, il n’en fallait pas beaucoup à Al-Hilal pour revenir. Exactement 44 secondes pour que Malcom et Joao Cancelo sèment la zizanie côté droit et que Marcos Leonardo reprenne victorieusement de la tête (1-1, 46e). Surpris, Manchester City allait même craquer une seconde fois.

La suite après cette publicité

Juste derrière sur un contre lancé par Joao Cancelo, Malcom filait droit au but et ajustait Ederson Moraes sur la droite (2-1, 52e). Une entame de second acte cauchemardesque pour Manchester City qui revenait néanmoins dans le match suite à un cafouillage où Erling Haaland tirait son épingle du jeu pour remettre les compteurs à zéro (2-2, 55e). Ce match devenait fou et Malcom obtenait un penalty finalement refusé pour une position de hors-jeu (56e). Si Manchester City relevait la tête à l’image de celle de Jérémy Doku qui manquait le cadre (75e), Al-Hilal restait dangereux dans la verticalité. Manchester City accélérait pour éviter les prolongations.

Erling Haaland passait proche de marquer par deux fois (84e et 87e) alors que Ruben Dias s’illustrait aussi (85e). Mais finalement, les deux équipes nous offraient 30 minutes supplémentaires. Et le spectacle restait présent puisque rapidement Al-Hilal virait en tête sur une tête de Kalidou Koulibaly (3-2, 94e) mais Phil Foden allait égaliser avant la mi-temps des prolongations (3-3, 104e). Mais Al-Hilal avait de la ressource et en toute fin de match, Marcos Leonardo s’est offert un doublé en s’arrachant devant le but d’Ederson Moraes (4-3, 114e). Avec cette victoire 4-3 au bout du suspense, Al-Hilal rejoint Fluminense en quart de finale.

La suite après cette publicité

Pour vous régaler de cette première Coupe du Monde des Clubs FIFA 2025 et profiter gratuitement de l’expérience DAZN, abonnez-vous gratuitement ici.