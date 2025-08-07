BO 2025 : les 5 coachs nommés pour le Trophée Cruyff

Après le Trophée Kopa de meilleur U21 et le Trophée Yachine récompensant le meilleur gardien, place au Trophée Cruyff. Ce dernier va célébrer le meilleur coach de la saison 2024/2025. L’an dernier Carlo Ancelotti l’avait emporté. Cette fois, Luis Enrique qui a été vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du monde des Clubs apparaît comme favori. Il y a également Arne Slot vainqueur de la Premier League avec Liverpool mais aussi Enzo Maresca vainqueur de la Coupe du monde des Clubs et de la Ligue Europa Conference avec Chelsea.

Hansi Flick auteur d’un triplé national avec le FC Barcelone est bien là. Vainqueur de la Serie A avec le Napoli, Antonio Conte figure dans cette liste. Par contre Simone Inzaghi finaliste de la Ligue des Champions avec l’Inter Milan est le grand absent. Le résultat sera annoncé le 22 septembre prochain. Les cinq coachs nommés pour le titre de meilleur entraîneur d’une équipe féminine sont Sonia Bompastor (45 ans/France/Chelsea), Arthur Elias (44 ans/Brésil/Brésil), Justine Madugu (61 ans/Nigéria/Nigéria), Renée Slegers (36 ans/Pays-Bas/Arsenal) et Sarina Wiegman (55 ans/Pays-Bas/Angleterre).

Les 5 nommés pour le Trophée Cruyff