Menu Rechercher
Commenter 15
Officiel Ligue 1

BO 2025 : les 5 coachs nommés pour le Trophée Cruyff

Par Aurélien Macedo
1 min.
Luis Enrique avec le PSG @Maxppp

Après le Trophée Kopa de meilleur U21 et le Trophée Yachine récompensant le meilleur gardien, place au Trophée Cruyff. Ce dernier va célébrer le meilleur coach de la saison 2024/2025. L’an dernier Carlo Ancelotti l’avait emporté. Cette fois, Luis Enrique qui a été vainqueur de la Ligue des Champions et finaliste de la Coupe du monde des Clubs apparaît comme favori. Il y a également Arne Slot vainqueur de la Premier League avec Liverpool mais aussi Enzo Maresca vainqueur de la Coupe du monde des Clubs et de la Ligue Europa Conference avec Chelsea.

La suite après cette publicité
Ballon d'Or
Here are our 2025 nominees for the Men's Team Coach of the Year Trophy!

Antonio Conte
Luis Enrique
Hansi Flick
Enzo Maresca
Arne Slot

#ballondor
Voir sur X

Hansi Flick auteur d’un triplé national avec le FC Barcelone est bien là. Vainqueur de la Serie A avec le Napoli, Antonio Conte figure dans cette liste. Par contre Simone Inzaghi finaliste de la Ligue des Champions avec l’Inter Milan est le grand absent. Le résultat sera annoncé le 22 septembre prochain. Les cinq coachs nommés pour le titre de meilleur entraîneur d’une équipe féminine sont Sonia Bompastor (45 ans/France/Chelsea), Arthur Elias (44 ans/Brésil/Brésil), Justine Madugu (61 ans/Nigéria/Nigéria), Renée Slegers (36 ans/Pays-Bas/Arsenal) et Sarina Wiegman (55 ans/Pays-Bas/Angleterre).

Les 5 nommés pour le Trophée Cruyff

  • Luis Enrique (55 ans/Espagne/Paris Saint-Germain)
  • Enzo Maresca (45 ans/Italie/Chelsea)
  • Arne Slot (46 ans/Pays-Bas/Liverpool)
  • Hansi Flick (60 ans/Allemagne/FC Barcelone)
  • Antonio Conte (56 ans/Italie/Napoli)
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique
Arne Slot
Vincenzo Maresca
Simone Inzaghi
Hansi Flick
Antonio Conte

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
Arne Slot Arne Slot
Vincenzo Maresca Vincenzo Maresca
Simone Inzaghi Simone Inzaghi
Hansi Flick Hansi Flick
Antonio Conte Antonio Conte
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier