Le Bayer Leverkusen dévoile son maillot third 2025/2026

New Balance et le Bayer 04 Leverkusen lèvent le voile sur un troisième maillot aussi audacieux que symbolique pour la saison 2025/26. Cette nouvelle tenue puise son inspiration dans le surnom historique de la ville, « Farbenstadt » – la ville des couleurs – en adoptant une teinte éclatante : le Bleu Oasis. Ce coloris vibrant rend hommage à l’énergie, à l’esprit d’innovation et à l’histoire industrielle de Leverkusen, ville profondément marquée par la recherche et la créativité. Au cœur du design, un motif graphique de croix superposées vient réinterpréter de façon abstraite la célèbre croix de Bayer, emblème fort du club et de son identité.

Alliant héritage et modernité, ce maillot se distingue également par sa conception technique de pointe. Grâce à la technologie NB Dry, il offre un tissu respirant et anti-humidité pensé pour la performance, avec des transferts thermocollés en relief et des panneaux latéraux optimisant le confort. Pour New Balance, comme pour le club, ce maillot ne se résume pas à son esthétique : il incarne plus de 120 ans d’histoire et la fierté de toute une ville. Pensée comme une déclaration visuelle forte, cette création traduit parfaitement le lien entre l’ADN du Bayer 04 et l’effervescence de Leverkusen, confirmant une fois de plus l’exigence stylistique et technique du champion d’Allemagne 2023/2024.