PSG : les premiers mots d’Illia Zabarnyi

C’est donc officiel : Illia Zabarnyi s’est engagé avec le Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines saisons. Il devient ainsi le premier Ukrainien à porter le maillot francilien. Arrivé en échange de 63 M€ (hors bonus), l’ancien pensionnaire de Bournemouth a lâché ses premiers mots en tant que parisien.

« Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, le meilleur club du monde, avec le meilleur projet. Je suis ici pour donner tout ce que j’ai sur le terrain et je suis impatient à l’idée de faire mes débuts et de découvrir les supporters », a déclaré le nouveau défenseur rouge et bleu.