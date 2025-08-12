Menu Rechercher
PSG : Illia Zabarnyi fera le voyage à Udine

Illia Zabarnyi a officiellement signé un contrat de cinq ans avec le Paris Saint-Germain ce lundi, même si son arrivée n’a pas encore été annoncée officiellement par le club. L’Ukrainien débutera son aventure parisienne ce mardi, non pas au Campus de Poissy, mais à Udine, dans l’est de l’Italie, où le PSG se rend pour affronter Tottenham en Supercoupe d’Europe mercredi.

Selon les informations de L’Equipe, le jeune défenseur central ne jouera pas cette rencontre, mais il accompagnera tout de même ses nouveaux coéquipiers en Italie. Il effectuera sa première séance d’entraînement sous les couleurs du PSG mardi soir à 19h00 à Udine, une session qui sera ouverte aux médias.

